O Torreense vai voltar a competir no ciclismo. O clube que representa a cidade natal de Joaquim Agostinho assinala desta forma os 40 anos de desaparecimento do famoso ciclista português.

A secção de ciclismo terá na sua base um escalão de captação para jovens de ambos os sexos dos seis aos 14 anos. Para este escalão irão ser abertas as inscrições já em 2025, adianta o clube em comunicado.

«Esta escola alimentará no futuro o escalão de cadetes, o qual poderá também ser alimentado por outras escolas, num escalão de uma exigência mais elevada, de alta competição, onde nem todos os oriundos de juvenil têm condições ou interesse de ingressar», acrescentam.

«Os atletas que ingressem no escalão de cadetes, pretende-se que no façam todo o seu percurso no Torreense até sub-23. Serão lançados em 2026 os escalões de cadetes e juniores, com as condições para garantir um adequado percurso de formação e de participação em competições», pode ler-se ainda no comunicado.

O clube finaliza dizendo que a secção acolherá ainda equipas de veteranos e amadores, no futuro, sem dizer datas.

Recorde-se que o Torreense, em parceria com a marca Sicasal, teve os seus 'anos dourados' no ciclismo nos anos 80' do século passado, chegando a vencer a Volta a Portugal em 1987 tanto individualmente (com Manuel Cunha) e equipas.