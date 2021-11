O Sporting recebeu e goleou o Torreense, por 9-2, em jogo antecipado da 11.ª jornada da Liga de futsal, no Pavilhão João Rocha.

Os leões inauguraram o marcador por Diego Cavinato (2m) e Tomás Paçó fez pouco depois o 2-0 (4m). Ainda na primeira parte, Zicky Té fez o 3-0 aos 15 minutos e, no minuto seguinte, o guarda-redes brasileiro Guitta fez o 4-0, resultado registado ao intervalo.

Na segunda parte, o Sporting não desacelerou e engordou o resultado, com Cavinato a fazer o 5-0 com 22 segundos jogados na segunda parte. Rafa Lopes reduziu depois para 5-1 (23m), antes de Caio Ruiz assinar o 6-1 a favor dos leões (26m).

O Torreense respondeu com novo golo para o 6-2, por Adaílton (29m) e os comandados de Nuno Dias selaram depois o resultado com golos de Cardinal (31m), Zicky Té (35m) e Alex Merlim (36m).

Com este triunfo, os leões reforçam a liderança do campeonato, com 27 pontos em dez jogos (nove vitórias e uma derrota). Têm mais cinco pontos que o Fundão e mais seis que o Benfica, equipas que estão, respetivamente, no segundo e terceiro lugares, ainda que com menos um jogo disputado. O Torreense é 12.º e antepenúltimo, com seis pontos.