O ciclista italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) venceu esta quarta-feira a 17.ª etapa da 112.ª edição da Volta a França, ao vencer ao sprint, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a manter a camisola amarela e as distâncias na geral.

Estreante no Tour, Milan, de 24 anos, reforçou a camisola verde ao impor-se no final dos 160,4 quilómetros entre Bollène e Valence, superando o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e o dinamarquês Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 03:25.30 horas do vencedor.

Pogacar teve uma jornada tranquila na defesa da amarela, mantendo o segundo classificado, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 04.15 minutos, com o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) a ser terceiro, a 09.03.

No ataque final à meta, numa chegada com o piso mais escorregadio devido à chuva, houve várias quedas: fora da discussão pela etapa ficou Tim Merlier (Soudal Quick-Step), o grande rival do ciclista da Lidl-Trek nas chegadas ao sprint, atrasado pelaqueda que apanhou o eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). O vencedor da classificação por pontos do Tour eme 2024 cortou a meta visivelmente mal tratado e a sua continuidade na prova está em dúvida.

Na quinta-feira, a 112.ª Volta a França tem a sua etapa “rainha”, que termina no Col de la Loze (2.304 metros), após 171,5 quilómetros com início em Vif, que incluem ainda ascensões ao Glandon e à Madeleine, também de categoria especial, com cerca de 5.500 metros de desnível acumulado.