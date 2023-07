O ciclista esloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious) venceu, esta sexta-feira, a 19.ª etapa da Volta a França, ao bater Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) por milímetros, com recurso ao “photo finish”, numa jornada sem história para o camisola amarela Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

O esloveno de 28 anos festejou o terceiro triunfo da sua carreira no Tour, no final dos 172,8 quilómetros entre Moirans-en-Montagne e Poligny, impedindo o dinamarquês da Soudal Quick-Step de conquistar a segunda vitória consecutiva nesta edição.

No sprint final a dois, Mohoric cortou a meta com o tempo de 03:31.02 horas, o mesmo tempo de Asgreen. A quatro segundos de ambos e a completar o pódio da etapa ficou o australiano Ben O’Connor (AG2R Citroën), terceiro. O pelotão chegou a quase 14 minutos do vencedor.

Após confirmada a vitória no “photo finish”, Mohoric não conteve, durante alguns minutos, as muitas emoções vividas, com lágrimas à mistura. Recorde-se que Mohoric era colega de Gino Mader, ciclista que corria pela Bahrain Victorious e que faleceu em junho, após uma queda na Volta à Suíça.

No sábado, cumpre-se a última etapa de montanha, uma ligação de 133,5 quilómetros entre Belfort e Le Markstein, com seis contagens de montanha no trajeto, as duas últimas de primeira categoria, para a qual o dinamarquês Jonas Vingegaard vai partir com sete minutos e 35 segundos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar e dez minutos e 45 segundos sobre o britânico Adam Yates, também da UAE Emirates.

🤏The definition of winning by a tire's length ⤵️



🤏La définition de gagner avec un boyau d'écart ⤵️#TDF2023 pic.twitter.com/K8FRAL6INB — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

Quanto aos portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) é 56.º na geral, a quase três horas do camisola amarela (02h55m55s). Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) é 70.º (+03h32m26s).