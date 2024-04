Este domingo, naquele que é o último dia da 29.ª edição dos Europeus de trampolins, a ginasta Diana Galgo garantiu a medalha de prata e Alexandra Garcia a de bronze, na competição feminina de duplo minitrampolim.

A disputar o salto decisivo da final, no pavilhão multiusos de Guimarães, Diana Gago foi segunda, com 25 800 pontos, atrás da espanhola Melania Rodríguez, campeã europeia, com 26 400. Alexandra Garcia completou o pódio com 24 600 pontos.

«Fiz o que tinha de fazer. Cumpri os meus objetivos. Melhor só o ouro. O balanço é bastante positivo. Queria fazer as minhas séries. A partir desse momento, era possível uma medalha», referiu Diana Gago, portuguesa de 22 anos, em declarações à Lusa.

Alexandra Garcia mostrou-se feliz com o resultado e confessou que «correu muito bem», mas «não estava muito à espera» de ir à ‘final2’.

«Cumpri os meus objetivos, que era fazer as minhas séries. Correu muito bem, até deu para ir à ‘final 2’, de que não estava muito à espera, porque a concorrência estava à altura. Correu tudo muito bem. Fico satisfeita. Vou trabalhar para mais», afirmou.

Gonçalo Nunes e Vasco Peso foram à final masculina de ‘tumbling’, mas ficaram em sexto, com 21 400 pontos, e sétimo, com 21 100, respetivamente.

A competição decorreu entre 3 a 7 de abril, em Guimarães.