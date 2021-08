Elisandro é reforço para a equipa de futsal do Sporting de Braga, confirmou esta quarta-feira o emblema minhoto, que disputa o principal campeonato.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o internacional pela Geórgia, de 34 anos e origem brasileira, volta a Portugal quatro anos depois de ter passado pelo Benfica em 2016/2017. Nos três anos seguintes, jogou no Inter Movistar de Espanha e, em 2020/2021, estava no Real San Giuseppe, de Itália.

O experiente pivô reencontra em Braga o espanhol Pola, com quem jogou no Inter, bem como o português Fábio Cecílio, com quem jogara no Benfica. Pola e Cecílio, recorde-se, são também reforços do Sp. Braga, assim como Tiago Brito.