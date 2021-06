O Benfica confirmou, este sábado, a saída de Fábio Cecílio do plantel de futsal. Termina assim uma ligação de seis temporadas.

«A ligação do futsalista Fábio Cecílio ao Sport Lisboa e Benfica acaba no próximo dia 30 de junho, após um período de seis temporadas de colaboração», referiu o clube encarnado, em nota no seu sítio oficial.

Campeão europeu de seleções por Portugal em 2018, Cecílio ajudou, desde 2015, à conquista de um campeonato, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e três Taças da Liga.

Esta é mais uma saída confirmada, depois da de Tiago Brito, bem como da do treinador Joel Rocha.