O Sporting recebeu e venceu este domingo o Imortal por 80-66, no Pavilhão João Rocha, em jogo da 20.ª jornada do principal campeonato de basquetebol.

Os leões chegaram ao final do primeiro período a vencer por 18-13 e venciam por 44-29 ao intervalo.

O Imortal, contudo, assinou um parcial de 14-29 no terceiro período e, com uma recuperação assinalável, levou o jogo com um 58-58 para o quarto e último período, no qual os comandados de Luís Magalhães marcaram logo e nunca mais perderam a vantagem: o parcial de 22-8 foi claro e resolveu o jogo para os verde e brancos, que voltam a liderar de forma isolada, depois do triunfo de sábado do Benfica.

Travante Williams, com 18 pontos, foi o melhor marcador do Sporting, enquanto Anthony Smith se destacou na equipa algarvia, com 21 pontos.

Basquetebol (20.ª Jornada)

Académica-Lusitânia, 89-99

Benfica-Ovarense, 86-64

CD Póvoa-Illiabum, 89-63

FC Porto-Vitória de Guimarães, 109-75

CAB Madeira-UD Oliveirense (adiado)

Sporting-Imortal, 80-66

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 34 pontos/18 jogos

2.º: Benfica, 32/17

3.º: UD Oliveirense, 30/18

4.º: FC Porto, 29/17

5.º: Ovarense, 28/20

6.º: CD Póvoa, 28/20

7.º: CAB Madeira, 26/18

8.º: Lusitânia, 25/16

9.º: Imortal, 24/16

10.º: V. Guimarães, 22/18

11.º: Académica, 21/19

12.º: Illiabum, 20/17