Joel Rocha, 39 anos, vai deixar de ser o treinador da equipa principal de futsal do Benfica. O clube confirmou, esta sexta-feira, o fim da ligação entre as partes com o final da época 2020/2021.

Depois de sete temporadas ao comando do Benfica, Joel Rocha deixa o clube que assumiu em 2014/2015, época da conquista do primeiro de dois campeonatos ao leme dos encarnados.

O técnico que chegou aos encarnados oriundo do Fundão somou ainda duas Taças de Portugal pelo Benfica, três Taças da Liga e duas Supertaças.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que a ligação do treinador de futsal, Joel Rocha, ao Clube chega ao fim com o encerramento da época 2020/21», refere o Benfica, em comunicado.