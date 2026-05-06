A Federação Portuguesa de Triatlo (FPT) pronunciou-se relativamente à divulgação das receitas das apostas desportivas do ano de 2025. Em comunicado, o organismo revoltou-se com o facto de – por mais um ano – não ter recebido qualquer tipo de receita.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por exemplo, recebeu 38.8 milhões de euros, tendo lucrado 4,5 milhões em comparação com 2024.

«O triatlo, modalidade olímpica com crescente número de praticantes, resultados internacionais de relevo e organizadora de eventos de nível mundial, não recebeu até hoje um único euro proveniente do mecanismo de distribuição de receitas das apostas desportivas. Este facto não só é injusto, como representa também uma clara ausência de reconhecimento da realidade desportiva plural existente em Portugal», pode ler-se no comunicado.

A Federação de Triatlo recorda que, quando o sistema foi criado (em 2015), não se previa este nível de desequilibro. Desde então que não recebeu qualquer receita.

Por outro lado, a FPF lucrou 302,54 milhões desde 2015. Importa ressalvar que o futebol é responsável por 75 por cento das apostas.

Assim, a Federação de Triatlo questiona-se relativamente à saúde financeira do organismo – que a cada ano que passa tem mais atletas e menos financiamento, como refere em comunicado.

Deste modo, a FTP pediu uma «revisão urgente e estrutural do mecanismo de repartição das receitas das apostas desportivas que recupere o espírito da Lei de 2015», preservando um sistema que sirva para todas as modalidades «sem exceção».