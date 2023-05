O triatleta belga Erwin Vanderplancke sofreu múltiplas fraturas na face e nos braços na sequência de um acidente rodoviário quando treinava de bicicleta no Cartaxo.

«Estava a fazer um treino de ciclismo na zona do Cartaxo ao final da tarde, perto de Pontével, quando num cruzamento um carro que estava parado num stop não o viu e avançou para mudar de direção, com o atleta a não conseguir evitar o embate», disse à agência Lusa Paulo Catarino Vieira, vice-presidente do Clube de Natação de Torres Novas. A condutora da viatura deu-se como culpada.

Erwin Vanderplancke reside há vários anos em Portugal e em 2023 foi campeão belga júnior de triatlo. No sábado, dia anterior ao acidente, esteve no Campeonato do Mundo de duatlo, em Ibiza, tendo concluído a prova no sétimo lugar.

«Ele está estável, mas sofreu múltiplas fraturas na zona da face e dos membros superiores. Foi primeiro transportado para o hospital de Santarém e depois transferido para São José, onde aguarda por uma intervenção cirúrgica. Necessita de alguma recuperação para que possam efetuar a cirurgia», atualizou sobre o estado de saúde do atleta de 28 anos.

Em dois meses, referiu Paulo Catarino Vieira, já se deram três acidentes do género com atletas do Clube de Natação de Torres Novas, embora este tenha sido mais grave. «É uma situação que preocupa bastante», disse.

Erwin Vanderplancke está integrado no apuramento para os Jogos Olímpicos de 2024 pela seleção belga.