Os atletas russos e bielorrussos foram, esta quinta-feira, reintegrados pela Federação Internacional de Triatlo.



«O comité executivo deu o seu apoio à recomendação do COI [Comité Olímpico Internacional] de permitir o regresso à competição dos atletas com passaportes russos e bielorrussos, que se encontravam suspensos», informou o organismo, em comunicado.



O triatlo segue assim os passos do ténis de mesa, do taekwondo e da esgrima, que aprovaram o regresso às competições internacionais dos atletas russos e bielorrussos ao contrário do atletismo e desporto equestres, que mantiveram a exclusão.



«A comissão reafirma a sua solidariedade para com a Ucrânia face à guerra em curso com a Rússia», adiantou o organismo, estabelecendo como «condição absoluta» para o regresso a «neutralidade de qualquer atleta ou oficial».

A World Triathlon explicou ainda que «está a trabalhar com o COI e a ASOIF [Associação das Federações Olímpicas Internacionais] para desenvolver um procedimento de revisão independente que permita decidir caso a caso sobre a reintegração de triatletas e oficiais».