Vasco Vilaça é o novo líder do Campeonato do Mundo de Triatlo.

O português assumiu a liderança do Mundial ao ficar em terceiro lugar na segunda etapa da competição, disputada em Yokohama, no Japão, que terminou com vitória do neozelandês Hayden Wilde.

João Pereira terminou a prova no 49.º lugar.

Melanie Santos, a única representante portuguesa na elite feminina, ficou na 16.ª posição.

O Campeonato do Mundo segue para Itália, com a terceira etapa a ser disputada em Cagliari, no dia 27 de maio.