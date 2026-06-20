O portugueses Vasco Vilaça e Ricardo Batista foram segundo e terceiro classificados na quarta prova do Mundial de triatlo (World Triathlon Championship Series), este sábado, em Quiberon, França, ganha pelo atleta da casa Dorian Coninx.

Vasco Vilaça liderou a prova durante grande parte do trajeto, concluído ao sprint, com o português a ficar perto de uma queda a poucos metros do final. Passou na meta com 53 minutos e 17 segundos, a um segundo do vencedor.

Ricardo Batista fechou o pódio com um tempo de 53:19 minutos, numa prova em que outro português, Miguel Tiago Silva, foi 27.º classificado, com 54:19 minutos. Um total de 48 atletas concluíram a prova e três não a concluíram.

Vilaça, quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, terminando precisamente à frente de Ricardo Batista, já soma duas vitórias esta temporada, nas provas disputadas em Samarcanda (Uzbequistão) e Alghero (Itália).

Vilaça diz «sonhar» com o título

No final, numa declaração à Lusa, Vasco Vilaça disse ter acreditado na vitória até ao fim e assume o sonho de fechar a época com o título.

«Dizem que não há duas sem três e eu bem acreditei na terceira. Nesta série mundial foi a prova em que me senti melhor, acreditei até ao fim, controlei a prova toda. Não gosto de arranjar desculpas, mas tropecei ali no final. Eu estou a sonhar, espero que os portugueses possam sonhar comigo. O sonho é poder chegar a Pontevedra, em Espanha tão perto de Portugal, e ter lá os portugueses comigo a sonhar por estarmos no lugar mais alto do pódio no campeonato do Mundo de triatlo», disse o atual líder ao fim das primeiras quatro etapas.

Faltam mais cinco provas até à última em Pontevedra (23 a 27 de setembro). Segue-se Hamburgo (11 e 12 de julho), seguida de Londres (Inglaterra, 25 julho), Weihai (China, 29 agosto) e Karlovy Vary (Chéquia, 13 setembro).