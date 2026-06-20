Triatlo: Vasco Vilaça de prata e Ricardo Batista de bronze em prova do Mundial
Portugueses em destaque em Quiberon, numa etapa ganha por Dorian Coninx. Vilaça segue líder. Faltam cinco provas
Portugueses em destaque em Quiberon, numa etapa ganha por Dorian Coninx. Vilaça segue líder. Faltam cinco provas
O portugueses Vasco Vilaça e Ricardo Batista foram segundo e terceiro classificados na quarta prova do Mundial de triatlo (World Triathlon Championship Series), este sábado, em Quiberon, França, ganha pelo atleta da casa Dorian Coninx.
Vasco Vilaça liderou a prova durante grande parte do trajeto, concluído ao sprint, com o português a ficar perto de uma queda a poucos metros do final. Passou na meta com 53 minutos e 17 segundos, a um segundo do vencedor.
Ricardo Batista fechou o pódio com um tempo de 53:19 minutos, numa prova em que outro português, Miguel Tiago Silva, foi 27.º classificado, com 54:19 minutos. Um total de 48 atletas concluíram a prova e três não a concluíram.
Vilaça, quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, terminando precisamente à frente de Ricardo Batista, já soma duas vitórias esta temporada, nas provas disputadas em Samarcanda (Uzbequistão) e Alghero (Itália).
Vilaça diz «sonhar» com o título
No final, numa declaração à Lusa, Vasco Vilaça disse ter acreditado na vitória até ao fim e assume o sonho de fechar a época com o título.
«Dizem que não há duas sem três e eu bem acreditei na terceira. Nesta série mundial foi a prova em que me senti melhor, acreditei até ao fim, controlei a prova toda. Não gosto de arranjar desculpas, mas tropecei ali no final. Eu estou a sonhar, espero que os portugueses possam sonhar comigo. O sonho é poder chegar a Pontevedra, em Espanha tão perto de Portugal, e ter lá os portugueses comigo a sonhar por estarmos no lugar mais alto do pódio no campeonato do Mundo de triatlo», disse o atual líder ao fim das primeiras quatro etapas.
Faltam mais cinco provas até à última em Pontevedra (23 a 27 de setembro). Segue-se Hamburgo (11 e 12 de julho), seguida de Londres (Inglaterra, 25 julho), Weihai (China, 29 agosto) e Karlovy Vary (Chéquia, 13 setembro).