O português Vasco Vilaça conquistou, este sábado, a sua primeira vitória em etapas do Mundial de triatlo, em Samarcanda, no Uzbequistão, após uma dezena de pódios.

Vasco Vilaça concluiu a primeira das nove provas da edição de 2026 do Campeonato do Mundo em 1:43.33 horas, impondo-se ao alemão Henry Graf, segundo classificado a quatro segundos, e ao canadiano Charles Paquet, terceiro a oito segundos de distância.

Após a prova, o triatleta luso, de 26 anos, confessou que perseguia este resultado há muito tempo.

«Estava à espera desta vitória há muito tempo. Já tive provas em que estive em excelente forma e nunca consegui, mas hoje, embora tenha sofrido bastante, dei o meu melhor», afirmou.

Vilaça explicou que a vitória resultou de um esforço «mais mental do que físico», tendo optado por uma postura «mais tática» para acompanhar os adversários, que se apresentaram «muito fortes».

Para o atleta do Benfica, que no mês passado tinha vencido a Taça da Europa de Quarteira, a gestão do calor foi um dos maiores desafios em Samarcanda.

«Não sei se foi do calor, mas estava a sofrer bastante e a lutar contra a temperatura. Tentei chegar à frente do grupo de ciclismo, o que foi muito difícil, mas dei o meu melhor», descreveu.

Vilaça tomou a dianteira na parte final da corrida, mas, mesmo assim, nos últimos metros disse ter sentido a pressão da perseguição de Graf e Paquet.

«O Henry estava a fazer uma corrida muito forte e a puxar por mim. Na primeira e segunda voltas tentei chegar à frente, mas depois comecei a ficar muito cansado. No final, quase fechei os olhos e dei tudo o que tinha», concluiu Vilaça, terceiro no Mundial de 2025.

Vilaça somou o seu 10.º pódio em etapas do Mundial - nove individuais e um nas estafetas mistas -, entre os quais oito segundo lugares, destes um em estafetas, e dois terceiros.

Natural da Amadora, onde nasceu em dezembro de 1999, Vasco Vilaça iniciou-se no desporto pela ginástica aos três anos, mas foi o exemplo de Vanessa Fernandes que o motivou a seguir o triatlo.

Com este triunfo, Vilaça quebra um jejum de vitórias portuguesas que durava desde 2012, ano em que João Silva venceu em Yokohama, após já ter conquistado a etapa japonesa em 2011.

Ricardo Batista, sexto em Paris 2024, terminou a prova no oitavo posto, a 35 segundos do seu compatriota, que tinha sido quinto nos últimos Jogos Olímpicos. Miguel Tiago Silva terminou na 12.ª posição, a 1.15 minutos, enquanto João Nuno Batista fechou o top-20, a 2.18 minutos de Vilaça.

Na competição feminina, a portuguesa Maria Tomé igualou hoje o seu segundo melhor resultado de sempre em etapas do Campeonato do Mundo de triatlo, ao terminar na 14.ª posição na prova de abertura da temporada, também em Samarcanda.