O português Vasco Vilaça conquistou a medalha de prata na primeira etapa do Mundial de Triatlo, disputada em Abu Dhabi.

Vilaça terminou com o tempo de 52.59 minutos, apenas atrás do britânico Alex Yee (52.53) e à frente do brasileiro Manoel Messias (53.06), que conquistou a medalha de bronze.

João Pereira ficou na 23.ª posição (53.53), Ricardo Batista foi 33.º (54.02) e João Silva foi 51.º (56.22).

Na prova feminina a melhor portuguesa foi Melanie Santos, na 30.ª posição (59.48), enquanto que Maria Tomé foi 44.ª. A medalha ficou para a britânica Beth Potter (57.56).