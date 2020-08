O Sporting renovou contrato com Patrícia Mamona, informou esta quinta-feira o emblema leonino.

«Estou muito feliz por prolongar a minha ligação ao Sporting. É um orgulho enorme fazer parte desta família e poder continuar a lutar por títulos neste clube», disse a atleta de triplo salto, 11 vezes campeã nacional, citada na nota do clube.

Aos 31 anos, Patrícia Mamona vai assim continuar de leão ao peito. A desportista portuguesa, além dos 11 títulos nacionais, conta ainda no seu palmarés com uma medalha de ouro no Europeu de 2016 e uma de prata no de 2012.