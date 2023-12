Tiago Pereira bateu o recorde pessoal de pista coberta no triplo-salto, ao conseguir 16,90 metros no Navarra Indoor Athletics, em Espanha, terminando a prova no segundo lugar.

O atleta português tinha como melhor marca «indoor» no triplo salto os 16,65 metros e bateu o recorde pessoal por 25 centímetros, finalizando a prova com os mesmos 16,90 que o vencedor, o italiano Andy Diaz.

Na mesma competição em Navarra esteve também Jéssica Barreira, que terminou o salto em comprimento no quarto lugar, com a marca de 5,92 metros.