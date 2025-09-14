O ciclista esloveno Tadej Pogacar tinha tudo para ganhar, mas ofereceu, este domingo, a vitória no Grande Prémio de Montreal ao colega de equipa Brandon McNulty, numa prova que permitiu à UAE Emirates igualar o recorde de número de vitórias numa época velocipédica.

Embora pudesse tornar-se no primeiro campeão mundial em título a ganhar a clássica canadiana, o esloveno preferiu dar o triunfo ao norte-americano, para quem apontou ao cortar a meta no final dos 209,1 quilómetros em Montreal.

Os dois colegas cortaram a meta com o tempo de 05:14.04 horas, seguidos pelo norte-americano Quinn Simmons (Lidl-Trek) na terceira posição, a 01.03 minutos.

Foi Brandon McNulty e não o vencedor das edições de 2022 e 2024 do Grande Prémio de Montreal a conquistar o 85.º triunfo da temporada para a UAE Emirates, que assim igualou o recorde detido pela extinta Columbia-HTC desde 2009.

Pogacar atacou a 35 quilómetros da meta, juntando-se na frente da corrida a Brandon McNulty, Simmons e Louis Barré (Intermarché-Wanty), numa altura em que o português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) já tinha descolado – foi um dos inúmeros desistentes da jornada.

O esloveno, que regressou à estrada no Grande Prémio do Quebec há dois dias, depois de um mês e meio sem competir após ter-se sagrado tetracampeão do Tour, isolou-se a pouco mais de 20 quilómetros da meta, mas seria alcançado pelo seu companheiro norte-americano. Já com ambos juntos rumo à meta, Pogacar decidiu deixar o seu colega vencer, sendo a 18.ª vitória da carreira de McNulty.