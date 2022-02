As seleções de Portugal e Países Baixos exibiram este sábado uma faixa a apelar para o fim da guerra na Ucrânia, antes do encontro disputado nas Caldas da Rainha, a contar para o Europe Championship 2022.

Antes do início do encontro, as duas equipas juntaram-se no centro do relvado com uma faixa com a inscrição ‘Stop The War’ (em português: Parem a Guerra).

A mensagem foi exibida antes do encontro da terceira jornada do Championship 2022, correspondente à oitava do apuramento para o Mundial de 2023, na qual o encontro Geórgia-Rússia, que devia disputar-se no domingo, foi adiado pela Rugby Europe, na quarta-feira, dia em que se iniciou a invasão russa à Ucrânia.

Em campo, a seleção portuguesa de râguebi cumpriu o objetivo de vencer os Países Baixos com ponto de bónus ofensivo, ao somar nove ensaios no triunfo por 59-3 sobre o último classificado do Europe Championship 2022.