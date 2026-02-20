A Ucrânia não vai participar, sob forma de protesto, na cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno, prevista para 6 de março, na cidade italiana de Verona.

«A equipa paralímpica ucraniana e o Comité Paralímpico Nacional da Ucrânia vão boicotar a cerimónia de abertura dos 14.º Jogos Paralímpicos de Inverno e exigem que a bandeira ucraniana não seja utilizada na cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos de 2026», afirmou a entidade num comunicado publicado na noite de quinta-feira.

Esta decisão surge como resposta à decisão do Comité Olímpico Internacional de permitir que seis russos e quatro bielorrussos participassem com as respetivas bandeiras nos Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina, em vez de atuarem como atletas neutros.

A Rússia e a Bielorrússia foram banidas dos Jogos Paralímpicos de 2022 após a invasão da Ucrânia, embora tenham sido autorizadas a competir como atletas neutros nos Jogos Paralímpicos de Verão de Paris, dois anos depois.

Os responsáveis pelo desporto ucranino rejeitaram a chance de não participar nos Paralímpicos, encarando essa hipótese como uma «vitória» para a Rússia. A Ucrânia tem tradicionalmente um bom desempenho nos Jogos Paralímpicos de Inverno, tendo ficado em segundo lugar em termos de medalhas há quatro anos, em Pequim.