Sporting e Benfica venceram esta quinta-feira, respetivamente, o V. Guimarães e a UD Oliveirense, colocando-se em vantagem nos quartos de final do play-off de apuramento de campeão nacional.

No Pavilhão João Rocha, os leões bateram os minhotos por 94-58, tendo Travante Williams sido o melhor marcador do jogo, com 28 pontos.

Já na receção à UD Oliveirense, o Benfica venceu por 95-89. O melhor marcador do jogo foi Justin Alston, da equipa visitante, com 23 pontos. Do lado dos encarnados, em destaque esteve Bryce Alford, com 22 pontos.

Para esta sexta-feira estão marcados os primeiros jogos dos duelos entre FC Porto e CAB Madeira (18h30) e entre Imortal e Lusitânia (19h00).