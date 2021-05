Os campeonatos europeus de ciclismo de pista, que deveriam decorrer na Bielorrússia entre 23 a 27 de junho, foram cancelados.

«Tendo em conta a atual situação internacional, o conselho executivo tomou a decisão de cancelar o evento» anunciou a União Europeia de Ciclismo (UEC), em comunicado.

«Já estamos a trabalhar para encontrar uma solução alternativa que permita que os ciclistas das nossas 50 federações nacionais compitam no evento esta temporada», afirmou Enrico della Rosa, o presidente da UEC, no mesmo documento.

Este cancelamento resulta da atual situação de tensão com a Bielorrússia. No passado dia 23, Roman Protasevich, jornalista e ativista, foi detido pelas autoridades do seu país após o voo em que seguia, de Atenas (Grécia) para Vilnius (Lituânia), ter recebido ordens de aterragem em Minsk.

Esta mudança no plano de voo permitiu a detenção de Protasevich pelas autoridade da Bielorrússia.

Em resposta, vários países europeus não só decidiram fechar o seu espaço aéreo a voos provenientes da Bielorrússia, como proibiram voos para o país do leste europeu.

As federações de Alemanha e Países Baixos já tinham anunciado que não iam participar nos Europeus de ciclismo de pista.