O pivô Zicky Té, eleito o melhor jogador do Europeu de futsal conquistado por Portugal no passado domingo, figura também no cinco ideal da competição, anunciou esta sexta-feira a UEFA.

O jovem jogador do Sporting integra a equipa que foi escolhida pelos observadores técnicos da UEFA, onde surgem também quatro atletas de diferentes seleções.

O ucraniano Kyrylo Tsypun foi eleito o guarda-redes do cinco ideal, que conta ainda com Sergio Lozano (Espanha), Douglas Júnior (Cazaquistão) e Sergei Abramov (Rússia).

Portugal revalidou o título conquistado em 2018 com o triunfo na final do passado domingo, ante a Rússia, por 4-2.