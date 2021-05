O Benfica sagrou-se, este domingo, campeão nacional de basquetebol feminino pela primeira vez na sua história, depois de vencer o terceiro e decisivo jogo da final do play-off, nos Açores, diante do União Sportiva (73-76).

A equipa treinada por Eugénio Rodrigues chegou ao intervalo a vencer por 40-41, depois de, no primeiro período, as açorianas terem terminado com vantagem de 22-18.

No final do terceiro período, a equipa da casa conseguiu assumir de novo a vantagem (64-60), mas o Benfica virou o jogo a seu favor na reta final, com um decisivo triplo de Joana Soeiro para dar a vitória às encarnadas por 73-76. A União Sportiva ainda teve um triplo soberano para empatar nos últimos segundos, mas não converteu.

No jogo 1, o Benfica tinha ganho por 91-72 e o jogo 2 pendeu para a União Sportiva, que ganhara no sábado por 85-72.

O Benfica sucede ao Olivais FC, campeão em 2019.