Carlos Alcaraz foi eliminado no Open dos Estados Unidos, quarto e último torneio do Grand Slam da época.

O tenista espanhol, terceiro da hierarquia, foi surpreendido na segunda em Flushing Meadows pelo neerlandês Botic van de Zandschulp, número 74 do Mundo, que se impôs em apenas três sets.

Depois de levar a melhor no primeiro parcial por esclarecedores 6-1, o tenista de 28 anos, sem qualquer título ATP conquistado na carreira, impôs-se também no seguinte por 7-5. Vencedor dos últimos dois Majors (Roland Garros e Wimbledon) e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, Alcaraz ainda tentou voltar ao encontro, mas Van de Zandschulp, muito competente na resposta ao serviço e com um jogo quase isento de erros, quebrou o serviço do campeão do US Open em 2022 quando estava 4-4 e depois fechou o encontro com um serviço imaculado.

Esta é a primeira vez, em quatro participações, que Carlos Alcaraz cai na segunda ronda do Grand Slam nova-iorquino.