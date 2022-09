Os tenistas Casper Ruud e Matteo Berrettini garantiram, este domingo, as primeiras duas vagas nos quartos de final do torneio de singulares masculinos do Open dos Estados Unidos, o último torneio Grand Slam do ano.

O norueguês, sétimo do ranking mundial, bateu Corentin Moutet (112.º) em quatro sets, com os parciais de 6-1, 6-2, 6-7 (4-7) e 6-2, em três horas e 22 minutos, em Flushing Meadows.

O norueguês, de 23 anos, vai defrontar nos quartos de final o italiano Matteo Berrettini, 14.º da hierarquia, que bateu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 39.º, por 3-6, 7-6 (7-2), 6-3, 4-6 e 6-2, em ceca de três horas e 45 minutos.

Ainda esta noite, já estão a jogar, desde as 22 horas, o espanhol Pablo Carreño-Busta e o russo Karen Khachanov e, ainda este domingo, já madrugada de segunda-feira em Portugal Continental (00h05), o russo, número um do mundo e atual detentor do título, Daniil Medvedev, defronta o australiano Nick Kyrgios.