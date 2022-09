O tenista norte-americano Frances Tiafoe qualificou-se, esta quarta-feira e pela primeira vez, para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao vencer o russo Andrey Rublev.

Naquele que foi o terceiro encontro dos quartos de final, o anfitrião Tiafoe, que figura no 26.º lugar da hierarquia mundial ATP, exibiu-se a um nível elevado para contrariar o favoritismo do moscovita, número 11 mundial, levando a melhor em três equilibrados sets, pelos parciais de 7-6 (7-3), 7-6 (7-0) e 6-4.

Frances Tiafoe tinha como melhor resultado num torneio Grand Slam os quartos de final do Open da Austrália em 2019.

O tenista de 24 anos é o primeiro norte-americano a atingir o “top 4” do torneio desde Andy Roddick em 2006 e, no duelo de acesso à final, vai defrontar outro jogador da NextGen, o espanhol Carlos Alcaraz ou o italiano Jannik Sinner, dependendo de quem sair vencedor do último desafio dos quartos de final, agendado para a madrugada desta quinta-feira (01h30 em Portugal Continental).

A outra meia-final já está definida: é entre Casper Ruud e Karen Khachanov.

Sabalenka em frente, à espera de Swiatek ou Pegula

Na competição feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número seis da hierarquia WTA, confirmou o teórico favoritismo sobre a checa Karolina Pliskova (22.ª) em dois sets, com os parciais de 6-1 e 7-6 (7-4), ao fim de uma hora e 22 minutos.

A próxima adversária da bielorrussa sairá do confronto entre a polaca Iga Swiatek, número um mundial, e a norte-americana Jessica Pegula (8.ª), que se defrontam esta noite, a partir das 00h00 de Portugal Continental desta quinta-feira, ainda noite de quarta-feira em Nova Iorque.

Na outra meia-final feminina já estão Caroline García e Ons Jabeur.