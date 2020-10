O Sporting está na final da edição 2019/2020 da Taça de Portugal de basquetebol, após a vitória desta quarta-feira, por 85-71, sobre o Vitória de Guimarães, na segunda meia-final, disputada no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

A equipa leonina já vencia por 16 pontos de diferença ao intervalo (42-26) e confirmou o triunfo, para juntar-se ao FC Porto no jogo decisivo pelo troféu, agendado para as 19 horas de quinta-feira.

John Fields, com 24 pontos, foi o máximo goleador do Sporting e do jogo, tendo ainda rubricado 12 ressaltos. Alfred Parrish foi o destaque nos minhotos, com 20 pontos.

Os comandados de Luís Magalhães procuram o sexto triunfo na prova, o primeiro desde 1979/1980.

Na outra meia-final, o FC Porto venceu o Benfica.