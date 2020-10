A equipa de andebol do FC Porto foi a Setúbal bater o Vitória por 30-24 e, desta forma, voltou a colar-se ao Sporting e Benfica no topo da classificação, todos com 24 pontos.

Foi o oitavo triunfo consecutivo da equipa comandada por Magnus Andersson, mas talvez um dos mais difíceis, com os visitantes a descolarem no marcador apenas nos dez minutos finais.

O Vitória chegou a empatar 9-9, antes do intervalo, que chegou com uma vantagem de dois golos para os visitantes (14-12). Já no segundo tempo, os sadinos voltaram a empatar 15-15 e o jogo seguiu equilibrado até perto do fim, atura em que o FC Porto finalmente descolou (29-17), gerindo a vantagem até ao apito final.

Resultados da 8.ª jornada

Quinta-feira: Boa Hora-Benfica, 25-31 Sábado: ABC/UMinho-Belenenses, 30-30 Madeira SAD-Sporting, 28-34 Sanjoanense-Sp. Horta, 24-22 Avanca-Boavista, 24-21 Póvoa-Águas Santas, 22-27 Domingo: V. Setúbal-FC Porto, 24-30 Sábado, 30 jan: Maia-ISMAI-FC Gaia, 16:00

Classificação dos primeiros: FC Porto, Sporting e Benfica, 24 pontos; ABC/Minho e Águas Santas, 17; Vitória Setúbal, 15; Belenenses, 14; Avança, 12.