O monegasco Valentin Vacherot (204.º do ranking mundial) entrou para a história do ténis este domingo, ao tornar-se no tenista menos bem classificado no ranking ATP a vencer um Masters 1000, depois de bater na final de Xangai o francês Arthur Rinderknech (54.º), seu primo.

Vacherot, que vai subir a 40.º do mundo na atualização do ranking, na segunda-feira, venceu a final em três sets, por 4-6, 6-3 e 6-3, ao fim de duas horas e 12 minutos.

A vitória em Xangai, a primeira da sua carreira, dá a Vacherot também o estatuto de primeiro monegasco a conquistar um torneio do circuito ATP.

O tenista com menor ranking que o tinha conseguido fazer foi o croata Borna Coric, que em 2022 venceu em Cincinnati quando era 152.º na hierarquia ATP.

Desde a qualificação, fase do quadro em que entrou e disputou dois encontros, até à final o monegasco venceu nove embates, um dos quais diante do sérvio Novak Djokovic, que debilitado fisicamente não resistiu nas meias-finais.

