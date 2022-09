Mathieu van der Poel foi detido e acusado de agressão a duas adolescentes na noite de sábado, nos arredores de Sidney, na Austrália. Por volta das 22h40, o ciclista neerlandês estava a descansar no quarto do hotel quando foi incomodado pelas raparigas de 13 e 14 anos, que bateram repetidamente à sua porta.

Incomodado com o barulho no corredor e as constantes perturbações ao seu descanso, Van der Poel terá discutido e empurrado as duas jovens. De acordo com a queixa apresentada na polícia, «uma delas caiu e outra foi empurrada contra uma parede, causando uma pequena ferida no seu cotovelo».

«Os responsáveis do hotel foram informados sobre o incidente e chamaram a polícia. Oficiais do St George Police Area Command compareceram no local e prenderam um homem de 27 anos. Ele foi levado para a esquadra de Kogarah e enfrenta duas acusações de agressão. Saiu em liberdade condicional e terá de comparecer no tribunal de Sutherland a 27 de setembro», confirmou a New South Wales Police, em nota oficial.

Van der Poel também falou sobre o caso. «É verdade, sim. Foi uma pequena discussão. Só voltei ao meu quarto às quatro da manhã. É uma desgraça, mas não posso mudar nada. Vou tentar dar o meu melhor na corrida», disse o ciclista, já no domingo de manhã.

O ciclista dos Países Baixos ainda iniciou a corrida do Mundial de ciclismo, em Wollongong, mas acabou por desistir após cerca de 30 quilómetros percorridos.

Entretanto, o belga Remco Evenepoel sagrou-se campeão mundial de fundo, ao cortar isolado a meta no final da ‘prova rainha’ dos Mundiais de ciclismo de estrada.