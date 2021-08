O Benfica anunciou a contratação do andebolista brasileiro Rogério Moraes para a época 2021/22. O pivô chega dos húngaros do Veszprem, depois de uma passagem pelo Vardar, da Macedónia do Norte, onde venceu duas Ligas dos Campeões.

«Vim para fazer parte deste projeto, para crescer com o clube, para evoluir pessoalmente. Acredito que aqui vou ter uma estrutura formidável, estou surpreso com todas as infraestruturas que o clube oferece aos atletas. De todos os clubes por onde passei, e também eram grandes clubes, nunca vi nenhum com tamanha estrutura. Estou muito feliz, tenho a certeza de que, com muito trabalho, vamos alcançar os objetivos do clube para esta época», afirmou o jogador de 27 anos, em declarações à BTV.

«É um grande desafio. Vir para Portugal é sair da zona de conforto e um grande desafio. Acredito no projeto do Benfica e é um desafio colocar o clube onde merece, devido a todo este investimento. Jogar na Europa, jogar uma Champions League na próxima época, mas, primeiro, temos de trabalhar e pensar que temos de ganhar o Campeonato Nacional. É passo a passo, treinar, trabalhar duro, ganhar tudo em Portugal e depois pensar mais longe», completou Rogério Moraes, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020.