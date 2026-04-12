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Há 25 min
Vasco Peso conquista medalha de ouro no Europeu de Trampolins
Estudante do Politécnico de Setúbal alcançou um feito histórico para Portugal
TFR
Estudante do Politécnico de Setúbal alcançou um feito histórico para Portugal
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Vasco Peso, ginasta português, venceu este domingo a medalha de ouro em tumbling no 30.º Campeonato Europeu de trampolins.
Na competição que decorre em Portimão, no Algarve, o estudante do Politécnico de Setúbal confirmou o bom momento de forma na modalidade.
Vasco alcançou um feito histórico para Portugal, conseguindo a primeira medalha de ouro na categoria com 41.4000 pontos. Tofig Aliyev, do Azerbaijão, e do dinamarquês Lindholmer Magnus, que fecharam o pódio em segundo e terceiro respetivamente.
Com esta conquista, o estudante do subsistema politécnico soma mais um título no percurso desportivo e supera o a atual campeão mundial, o azeri Mikhail Malkin.
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