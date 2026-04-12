Vasco Peso, ginasta português, venceu este domingo a medalha de ouro em tumbling no 30.º Campeonato Europeu de trampolins.

Na competição que decorre em Portimão, no Algarve, o estudante do Politécnico de Setúbal confirmou o bom momento de forma na modalidade.

Vasco alcançou um feito histórico para Portugal, conseguindo a primeira medalha de ouro na categoria com 41.4000 pontos. Tofig Aliyev, do Azerbaijão, e do dinamarquês Lindholmer Magnus, que fecharam o pódio em segundo e terceiro respetivamente.

Com esta conquista, o estudante do subsistema politécnico soma mais um título no percurso desportivo e supera o a atual campeão mundial, o azeri Mikhail Malkin.