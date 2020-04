A Associação Portuguesa de Treino de Vela (APORVELA) confirmou, esta sexta-feira, o adiamento, para 2021, da edição deste ano da The Tall Ships Race, que tinha passagem prevista em Lisboa, entre 2 e 5 de julho.

O reagendamento da regata para 2021 deve-se à pandemia da covid-19. A capital portuguesa vai, assim, receber este evento nos entre 2 e 5 de setembro do próximo ano.



A próxima edição vai ter como ponto de partida Dunquerque, em França, seguindo depois para a Corunha, em Espanha. Segue-se Lisboa, antes da conclusão, no porto espanhol de Cádis.



A APORVELA esclarece que, apesar da vontade de realizar a regata, as questões de saúde pública acabaram por prevalecer. «As The Tall Ships Races pretendem passar valores como companheirismo, solidariedade, perseverança, amizade e felicidade, todos muito importantes no momento que atravessamos. No entanto, a incerteza do presente fez-nos encarar o adiamento como a opção mais viável, sobretudo quando se trata de um evento que, em quatro dias, recebe mais de 650 mil visitantes só em Portugal», sublinhou o presidente da APORVELA, João Lúcio, no comunicado emitido peça associação.



A The Tall Ships Race teve origem em 1956, quando foi realizada a primeira Regata de Grandes Veleiros, entre Inglaterra e Lisboa, por iniciativa do então embaixador de Portugal no Reino Unido, Pedro Teotónio Pereira, e do solicitador Bernard Morgan.



Lisboa está na rota da regata, que entre 1973 e 2003 se denominava Cutty Sark Race, pela nona vez, depois das passagens pelo nosso país em 1956, 1964, 1982, 1992, 1998, 2006, 2012 e 2016.