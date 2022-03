A tenista Victoria Azarenka anunciou anunciou que vai fazer uma pausa na carreira, isto depois de ter abandonado o encontro diante da checa Linda Fruhvitova nos 16 avos do WTA 1.000 de Miami, nos Estados Unidos.

«Não devia ter entrado em campo. As últimas semanas foram demasiado stressantes na minha vida pessoal. O último jogo exigiu muito de mim, mas quis jogá-lo. Quis tentar, mas foi um erro», afirmou a bielorrussa ex-número 1 mundial e atualmente no 16.º posto da herarquia.

«Espero agora fazer uma pausa e conseguir voltar. Sempre encarei os desafios e a pressão da competição, mas desta vez foi demais. Tenho e vou aprender com isto», acrescentou, pedindo desculpas ao fãs.

Azarenka, de 32 anos, havia perdido o primeiro set por 6-2 e perdia por 3-0 no seguinte quando abandonou o court sem pedir para ser assistida. No torneio anterior, em Indian Wells, a bielorussa começou a chorar durante o encontro que perdeu com a cazaque Elena Rybakina.

Os últimos anos da carreira de Victoria Azarenka têm sido algo conturbados. Em 2016 praticamente não competiu e foi mãe no final desse ano. Depois disso, divorciou-se e iniciou uma batalha legal pela custódia do filho.