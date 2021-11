O Sporting venceu na tarde deste sábado na deslocação ao Viseu 2001, por 6-3, num encontro marcado pelo regresso de Cardinal à competição nove meses depois e logo com golo, a ajudar os leões ao triunfo e à colagem ao Fundão no topo da classificação.

No Pavilhão Desportivo Cidade de Viseu, Mamadú Turé deu vantagem aos viseenses logo no primeiro minuto e Pelé causou maior surpresa ao fazer o 2-0 ao minuto cinco, numa grande primeira parte de lado a lado. Os leões, contudo, conseguiram responder e chegar ao empate ainda na primeira parte, graças aos golos de Cavinato (10m) e Waltinho (19m).

No início da segunda parte, Cardinal tentou a reviravolta logo a abrir, mas fez mesmo o 2-3 no marcador ao minuto 22, fazendo o primeiro golo em 2021/22 ao primeiro jogo esta temporada, no regresso à competição nove meses depois. O pivô lesionara-se no tendão de Aquiles a 10 de fevereiro, num Sporting-Dínamo Sanjoanense, tendo falhado o Mundial da Lituânia, o fim da época passada e o início desta.

A sentença no resultado foi dada pouco depois num ápice, com golos de Caio Ruiz (25m) e Miguel Ângelo (26m). Turé ainda bisou a cinco minutos do final para os da casa e Tomás Paçó assinou o 3-6 aos 36 minutos.

Nos outros jogos, destaque para a derrota do Fundão, grande sensação de início de época. O líder do campeonato, que somava só vitórias, foi travado em casa pelo Quinta dos Lombos (4-5). Rodriguinho bisou para os visitantes, Rafael Silva, Gonçalo Sobral e Schutt marcaram os outros golos dos Lombos. Já Nem bisou para o Fundão, que marcou ainda por Peléh e Bebé.

O Eléctrico recebeu e venceu o Modicus, por 3-2, com golos de Peixinho, John Lennon e um autogolo de Pedrinho. Ludgero Lopes e Fábio Lima marcaram para a equipa de Sandim.

O Futsal Azeméis também triunfou em casa: 3-1 ante o Torreense. Costelinha, Ruan Silvestre e Ricardo Sousa marcaram para os da casa. Adaílton Souza marcou o único tento dos visitantes.

RESULTADOS – 8.ª Jornada:

Fundão-Quinta dos Lombos, 4-5

Eléctrico-Modicus, 3-2

Viseu 2001-Sporting

Futsal Azeméis-Torreense, 3-1

Sp. Braga/AAUM-Nun’Álvares (18h00, a decorrer)

Benfica-Candoso (18h00, a decorrer)

Leões Porto Salvo-Portimonense (19h00)