O Fundão recebeu e venceu este sábado o Viseu 2001 por 2-1 e é o primeiro apurado para as meias-finais da Liga portuguesa de futsal.

Depois do triunfo por 2-0 no reduto dos viseenses, no primeiro jogo, no passado sábado, a equipa treinada por Nuno Couto voltou a vencer e evitou o jogo 3, a «negra», resolvendo já as contas.

Mário Freitas e Jair Pereira fizeram os golos do Fundão, ao passo que Rafa Stocker marcou para a equipa comandada por Paulo Fernandes.

Este sábado, decorre já o Sporting-Portimonense (iniciou às 14 horas) e há ainda um Leões Porto Salvo-Modicus (17h45) e um Benfica-Sp. Braga/AAUM (20h30). Nestas eliminatórias, Sporting, Leões e Benfica têm vantagem, pelo que se vencerem este sábado, também se apuram já.