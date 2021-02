O Sporting venceu este sábado o Viseu 2001, em Viseu, por 5-3, em jogo da 24.ª jornada da Liga de futsal, mantendo os dois pontos de vantagem na liderança.

Com o lesionado de longa duração Cardinal como grande baixa, os leões resolveram o jogo graças aos bis de Rocha e Cavinato, além de um golo de Alex Merlim. Para os viseenses, marcaram Lukinhas e Rafa Stocker, que bisou.

Já o Benfica não vacilou na perseguição, goleando na receção ao Belenenses, por 9-0, com hat-trick de Arthur e ainda golos de Afonso Jesus, Jacaré, Tiago Brito, Nilson, Chishkala e Rafael Freire.

O Sp. Braga/AAUM venceu fora o Modicus (2-3), o Fundão também venceu fora o Dínamo Sanjoanense (3-4) e o Leões de Porto Salvo foi ao concelho de Guimarães triunfar ante o Candoso (3-5). Em casa, além do Benfica, venceu o Futsal Azeméis: 3-2 à Quinta dos Lombos. O Portimonense-Eléctrico e o Burinhosa-Caxinas acabaram ambos com o 2-2 no marcador.