O Benfica venceu esta quinta-feira na deslocação à UD Oliveirense (79-82), no jogo 3 dos quartos de final do play-off da Liga portuguesa de basquetebol.

Com este resultado, as águias ficam a apenas uma vitória das meias-finais, num apuramento que pode ser confirmado no jogo 4, marcado para as 17 horas de sábado.

Já o Sporting, que se mantém, tal como o Benfica, a uma vitória das meias-finais do play-off, não conseguiu fechar a qualificação esta quinta-feira. No jogo 3, em Guimarães, o Vitória respondeu às duas derrotas fora e venceu na receção aos leões, por 84-71.

Para esta sexta-feira, estão agendados os terceiros jogos dos duelos FC Porto-CAB Madeira e Imortal-Lusitânia. O FC Porto e o Imortal têm vantagem de 2-0 fruto de triunfos nos dois primeiros jogos.

O quadro dos play-off:

SPORTING-V. GUIMARÃES, 2-1

Jogo 1 (22 abril): Sporting-V. Guimarães, 94-58

Jogo 2 (24 abril): Sporting-V. Guimarães, 85-67

Jogo 3 (29 abril): V. Guimarães-Sporting, 84-71

Jogo 4 (1 maio, 18 horas): V. Guimarães-Sporting

*Jogo 5 (3 maio, 18h30): Sporting-V. Guimarães

FC PORTO-CAB MADEIRA, 2-0

Jogo 1 (23 abril): FC Porto-CAB Madeira, 105-53

Jogo 2 (25 abril): FC Porto-CAB Madeira, 77-64

Jogo 3 (30 abril, 18h30): CAB Madeira-FC Porto

*Jogo 4 (2 maio, 15h00): CAB Madeira-FC Porto

*Jogo 5 (4 maio, 18h30): FC Porto-CAB Madeira

IMORTAL-LUSITÂNIA, 2-0

Jogo 1 (23 abril): Imortal-Lusitânia, 94-81

Jogo 2 (25 abril): Imortal-Lusitânia, 102-94

Jogo 3 (30 abril, 18h30 locais, 19h30 em Lisboa): Lusitânia-Imortal

*Jogo 4 (2 maio, 15h00 locais, 16h00 em Lisboa): Lusitânia-Imortal

*Jogo 5 (4 maio, 18h30): Imortal-Lusitânia

BENFICA-UD OLIVEIRENSE, 2-1

Jogo 1 (22 abril): Benfica-UD Oliveirense, 95-89

Jogo 2 (24 abril): Benfica-UD Oliveirense, 88-89

Jogo 3 (29 abril): UD Oliveirense-Benfica, 79-92

Jogo 4 (1 maio, 17h00): UD Oliveirense-Benfica

*Jogo 5 (3 maio, 20h15): Benfica-UD Oliveirense

*Se necessário