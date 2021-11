O Sporting recebeu e venceu este sábado o V. Guimarães por 99-62, em jogo da oitava jornada do principal campeonato de basquetebol, realizado no Pavilhão João Rocha.

O norte-americano Travante Williams, com 20 pontos, foi o maior destaque nos leões, ao passo que DeAngelo Stewart esteve em evidência nos minhotos, com 17 pontos somados.

O triunfo permite aos leões chegarem aos 13 pontos, tantos quantos o Imortal e com hipótese mútua de igualar o líder FC Porto, que tem um jogo a mais. O Imortal venceu o CAB Madeira por 68-70, com os 18 pontos de Sérgio Silva e os 14 de Nuno Morais a serem preponderantes. Do lado dos insulares, os 16 pontos, quer de Fred Thomas, quer de Kai Mitchell, não foram suficientes para os comandados de João Paulo Silva.

No outro encontro do dia, vitória expressiva do Illiabum ante a Académica, em Coimbra (61-96). Os 17 pontos de Lamar Morgan, os 16 de Jaylen Key, os 15 de Montell Goodwin e de CJ Dunston e os 14 de Pedro Pinto foram importantes para o sólido triunfo da equipa de Ílhavo.

RESULTADOS – 8.ª Jornada:

FC Porto-Lusitânia, 80-56 (6.ª feira)

Sporting-V. Guimarães, 99-62

CAB Madeira-Imortal, 68-70

Académica-Illiabum, 61-96

UD Oliveirense-Ovarense (adiado)

CD Póvoa-Benfica (domingo, 16h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 14 pontos

2.º: Sporting, 13 (menos um jogo)

3.º: Imortal, 13 (menos um jogo)

4.º: Lusitânia, 13

5.º: Benfica, 11 (menos dois jogos)

6.º: CAB Madeira, 11

7.º: Ovarense, 11 (menos um jogo)

8.º: UD Oliveirense, 10 (menos dois jogos)

9.º: Illiabum, 10

10.º: V. Guimarães, 9

11.º: CD Póvoa, 8 (menos um jogo)

12.º: Académica, 8