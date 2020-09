O andebol está de volta ao Vitória de Guimarães. O clube minhoto oficializou, esta terça-feira, a parceria com outro clube do concelho de Guimarães, o CCR Fermentões, já com efeitos na época 2020/2021.

Após ter deixado de ter a modalidade na década de 90, fase à qual se seguiu a imposição do Francisco de Holanda – mais tarde Xico Andebol – como o clube vimaranense de referência nos últimos anos, o Vitória vai entrar com uma equipa sénior na III Divisão Nacional «com o objetivo definido de concretizar a subida de divisão», referem os conquistadores, em comunicado.

Na mesma nota oficial, o V. Guimarães refere que os escalões de formação vão jogar com o emblema do clube e também com o do Fermentões. Já a equipa sénior vai jogar somente com o símbolo do V. Guimarães no equipamento.

O projeto vai contar com José Maria Ferreira, que será o diretor para o andebol do V. Guimarães.