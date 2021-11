O Sporting recebeu e venceu o V. Guimarães por 3-1, em jogo da sétima jornada do principal escalão do voleibol português, enquanto o Esmoriz colocou-se como líder isolado da prova, à condição, fruto do triunfo ante o VC Viana (0-3).

No outro jogo do dia, o Castêlo da Maia venceu o Leixões por 3-2. O jogo entre a AA São Mamede e o Benfica foi adiado.