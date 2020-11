A equipa de andebol do Benfica somou a 11.ª vitória consecutiva ao bater, esta sexta-feira, o Vitória de Setúbal por 28-20 e destacou-se no topo da classificação, ficando agora à espera da resposta do Sporting que, este sábado, recebe o FC Porto logo pela manhã, num jogo que está marcado para as 11h00.

O Benfica chegou ao intervalo a perder, mas recuperou na segunda parte e acabou por vencer com oito golos de vantagem. Lazar Kukic destacou-se com seis golos marcados, mas Paulo Moreno e Belone Moreira também marcaram quatro cada.

Às águias já cumpriram o seu papel e seguem invictas nesta edição do campeonato, com o máximo de pontos, tal como os leões, mas com menos um jogo realizado. O FC Porto também pode reentrar nesta luta, caso vença o Sporting, uma vez que a equipa do Dragão, com 27 pontos, tem ainda um jogo em atraso por realizar.

Também esta sexta-feira, o ABC/Minho e o Póvoa empataram 25-25.

Resultados da 11.ª jornada