O FC Porto manifestou pesar esta terça-feira pela morte de Vladimiro Brandão, figura histórica do hóquei em patins do clube que faleceu aos 84 anos.

O antigo treinador conduziu o FC Porto à conquista do primeiro campeonato nacional, em 1983, e à conquista da segunda Taça das Taças no mesmo ano. Conquistou ainda mais dois títulos de campeão, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

O clube endereçou através das redes sociais as «mais sentidas condolências» à família enlutada.

