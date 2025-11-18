Modalidades
Há 1h e 14min
Voleibol de praia: Pedrosa e Campos apuram-se para os «oitavos» do Mundial
Dupla portuguesa superou os norte-americanos Miles Evans e Chase Budinger
João Pedrosa e Hugo Campos qualificaram-se para os oitavos de final do Mundial de voleibol de praia, que se disputa na cidade australiana de Adelaide, após terem derrotado os norte-americanos Miles Evans e Chase Budinger por 2-0 em sets.
A dupla portuguesa, tetracampeã nacional e que participa pela segunda vez num Campeonato do Mundo, garantiu o triunfo com dois parciais sólidos, que venceram por 21-16 e 21-19.
No caminho de Pedrosa e Campos seguem-se os checos Ondrej Perusic e David Schweiner, que bateram, nos 16 avos de final do torneio, os chilenos Marco Grimalt e Esteban Grimalt por 2-1 (21-14, 25-27 e 15-10).
