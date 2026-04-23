O FC Porto qualificou-se esta quinta-feira para a final do play-off do campeonato feminino de voleibol, após ultrapassar o campeão Benfica pela terceira vez nas meias-finais, disputadas à melhor de cincos encontros.

Depois das encarnadas terem imperado por 3-2, no primeiro e terceiro jogos, ambos fora de casa, e as portistas terem respondido por 3-0 e 3-2, no segundo e quarto, em Lisboa, o derradeiro encontro acabou por sorrir às azuis e brancas.

Na Dragão Arena, as anfitriãs, vencedoras da primeira fase, superiorizaram-se nos dois primeiros parciais, por 25-19 e 25-17, mas as águias impuseram-se no set seguinte (25-22), com o FC Porto a selar a passagem à final logo a seguir (25-21).

Na final, o emblema portuense, campeão em 2023/24, vai procurar voltar a conquistar o cetro diante do Sporting de Braga, finalista vencido em 2024/25, que nesta edição afastou o Sporting (3-1).

O Leixões é o emblema com mais campeonatos conquistados (18), seguido do Benfica (10), que colocou um ponto final num interregno de 50 anos sem êxitos na temporada passada, ao passo que o FC Porto venceu por uma vez de forma independente, já que participou em três conquistas em parceria com a Academia José Moreira (AJM).