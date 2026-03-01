O Sporting recebeu e venceu de forma categórica o V. Guimarães (40-27) a contar para a 21.ª jornada da Liga de andebol, na tarde deste domingo. Os leões chegaram à 20.ª vitória em 20 jogos para o campeonato.

Numa vitória mais folgada, os bicampeões nacionais venciam por sete golos ao intervalo (19-12).

Orri Thorkelsson, ponta islandês, foi o maior marcador da partida com oito golos. Martim Costa e Salvador Salvador também estiveram em destaque com seis golos cada. Francisco Costa, por sua vez, marcou quatro.

Do lado dos vitorianos, Tiago Sousa e Rafael Andrade foram os mais inconformados com cinco golos cada um. Fábio Machado foi o terceiro maior marcador do V. Guimarães com quatro golos.

Com este triunfo, o Sporting segue líder isolado com 60 pontos – são já 20 vitórias em 20 jogos. Os leões levam cinco pontos de vantagem do segundo, Benfica, que tem 55 pontos e um jogo a mais. V. Guimarães, por sua vez, está em lugares de descida – nono com 33 pontos.