O Benfica apurou-se para a final do campeonato nacional de voleibol, ao vencer o Sporting pela terceira em igual número de jogos a contar para as meias-finais da competição.

Depois do triunfo no João Rocha há uma semana por 3-2 e do triunfo na Luz por 3-0 na sexta-feira, os encarnados voltaram a não dar hipóteses aos rivais e impuseram-se novamente por 3-0, com os parciais de 25-15, 25-17 e 25-20.

A Fonte do Bastardo, que neste domingo fechou a outra meia-final diante do Sp. Espinho (também por 3-0 em jogos), será o adversário do Benfica na final.

Será a reedição das finais de 2011, 2014, 2015 e 2016, épocas que terminaram com dois títulos para os açorianos e outros tantos para os lisboetas