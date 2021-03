Uma semana depois da derrota com o Sporting na final da Taça de Portugal, o Benfica foi ao Pavilhão João Rocha derrotar a equipa leonina por 3-2 no primeiro jogo da meia-final do play-off do campeonato nacional de voleibol.

Os encarnados venceram os dois primeiros sets por 25-23 e por 25-22, mas o Sporting reagiu e levou a melhor nos dois seguintes, por 25-22 e por 26-24. Neste último chegou mesmo a salvar um match-point.

Na «negra», o Benfica acabou por levar a melhor por 17-15.

Os próximos dois encontros serão realizados no pavilhão da Luz.